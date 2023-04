Celton Biai e a chamada à seleção principal: «Quero voltar lá e manter-me»

A primeira convocatória de Roberto Martínez como selecionador nacional de Portugal coincidiu com a primeira chamada de Celton Biai à equipa A das Quinas. Um momento que o jovem, de 22 anos, não irá esquecer tão cedo."Se me dissessem que isso poderia acontecer duas semanas antes, não acreditaria. Nem eu, nem mais ninguém. Foi uma boa experiência e espero repeti-la. Como muitos dizem, o que é realmente difícil é mantermo-nos por lá, mas isso só me dá força e motivação para trabalhar. Quero voltar lá [à Seleção Nacional] e manter-me", referiu, aos meios de comunicação do Vitória, o guardião, que explicou ainda como foi feita a transição dos sub-21 para a seleção principal: "Fui chamado pelo mister Rui Jorge quando nos preparávamos para almoçar. Disse-me o seguinte: ‘Celton, vais ter de ir para baixo [os sub-21 estavam concentrados na Póvoa de Varzim], para Lisboa. Vais ter de ir para a equipa A porque aconteceu lá uma coisa, não sei bem o quê’. Naquele momento, até pensei que estava a brincar porque eu tinha treinado, de facto, com a Seleção Nacional. Ainda lhe perguntei se estava a falar a sério e o míster respondeu assim: ‘Sim, estou a falar a sério. Eles gostam que tu faças viagens’. Disse isso meio a brincar e, naturalmente, não caí logo em mim. Quando me apresentei na Seleção principal, explicaram-me que alguém se tinha lesionado e que me chamaram por opção do selecionador… e naquele momento tudo me veio à cabeça. Eu tinha muita vontade de chegar à Seleção Nacional. Numa fase menos boa da minha vida, cheguei a ter muitas dúvidas, cheguei a pensar que se calhar não seria capaz de voltar a representar Portugal, mesmo em escalões inferiores. A verdade é que alcancei esse objetivo. É sinal de que o meu esforço e o meu trabalho começam a ser reconhecidos".Celton Biai recordou ainda a conversa emocionada que teve com o irmão logo após ter recebido a notícia da chamada e foi perentório em relação ao futuro. "Custa encontrar palavras para descrever uma experiência dessas. Deu para perceber melhor aquilo em que ainda devo melhorar. Percebi também que, para estar ao nível deles, tenho de trabalhar imenso", rematou.