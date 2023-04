Celton Biai: «Sempre trabalhei para agarrar bem a oportunidade quando ela surgisse»

Depois de recuperar de uma entorse no tornozelo, Celton Biai beneficiou dos problemas físicos de Bruno Varela para assumir a titularidade nos últimos dois jogos do Vitória, num cenário que não assustou o jovem guarda-redes."Sempre trabalhei para agarrar bem a oportunidade quando ela surgisse e acho que lidei bem com isso. Já tinha alguns jogos somados na Taça e ambicionava muito jogar também no campeonato. Agora só penso em continuar, fazendo o melhor possível para ajudar a equipa. Quero levar o Vitória o mais alto possível", começou por referir aos meios do clube, garantindo depois que a lesão que sofreu está completamente ultrapassada: "Não mexeu comigo nem me roubou confiança. Sempre fui um jogador muito confiante. Admito que não estava à espera voltar à baliza neste timing, mas sempre me senti preparado. É por isso que lidei bem com essa responsabilidade. Chegou a minha oportunidade, só me resta cumprir, ajudando a equipa".Assumindo que os cinco golos sofridos na Luz foram uma aprendizagem e que o jogo frente ao P. Ferreira, no qual conseguiu manter a baliza trancada, foi um dos seus melhores, Celton Biai deixou ainda uma mensagem aos adeptos em forma de antevisão ao embate com o Boavista, agendado para sexta-feira. "Qualquer jogador do Vitória joga para ganhar. Nós sabemos que os adeptos querem sempre sentir que nós damos tudo pelo símbolo. Podem esperar isso de nós frente ao Boavista. Queremos fazer uma segunda volta com mais pontos do que na primeira e vamos fazer tudo por isso. Tudo faremos para levar os três pontos para casa", sublinhou.