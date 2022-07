Cinquenta por cento do passe de Jota Silva custou 190 mil euros ao V. Guimarães

O V. Guimarães vai desembolsar quase 200 mil euros pela compra de 50 por cento dos direitos económicos de Jota Silva.No âmbito do acordo com o Casa Pia, oficializado ontem à noite, os vimaranenses acertaram a compra de metade do passe do extremo, por 190 mil euros.Nas negociações entre as duas partes, ficou ainda acertado que o V. Guimarães vai pagar essa verba ao longo dos próximos dois anos. Além do mais, a SAD liderada por António Miguel Cardoso ficou com uma opção que lhe permite comprar mais 20 por cento dos direitos económicos de Jota Silva por 100 mil euros.