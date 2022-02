Claque White Angels anuncia que não irá estar no Estádio da Luz e aponta dedo ao Benfica

Os White Angels (WA) anunciaram esta quinta-feira que não irá marcar presença no Estádio da Luz, no domingo, criticando o Benfica pelo sucedido. A claque afeta ao V. Guimarães expôs o facto de ser necessário a "entrega do cartão de cidadão ao serviço" dos encarnados para adquirir bilhete.Através de uma publicação no Facebook, os WA garantiram ainda que as águias "não estão a agir com a reciprocidade de atitude que obtiveram no jogo da primeira volta", quando o jogo ocorreu no D. Afonso Henriques.

Perante a exigência da facultação dos dados pessoais, com a ENTREGA do Cartão de Cidadão aos serviços do clube visitado (!), para que se possa adquirir bilhete para o jogo do próximo fim de semana em Lisboa, vêm os WA99 informar que não se farão representar, enquanto grupo, neste encontro.

No jogo da primeira volta, aquando da visita do Benfica ao nosso estádio, e ainda com o famoso "cartão do adepto" em vigor, o Vitória cumpriu a lei: disponibilizou o sector ZCEAP (onde se exige identificação) e também disponibilizou o setor para aquilo que a lei rotula de "adeptos normais" (onde não se exige identificação).

Para o jogo do próximo fim de semana, e com o cartão do adepto já revogado mas com os seus princípios segregadores e discriminatórios ainda ativos, somos confrontados com esta situação: todo e qualquer bilhete emitido para adeptos do Vitória, carece de entrega dos dados pessoais (terem acesso ao nosso CC).

Muito nos admira que os responsáveis do Benfica tenham estas atitudes, sabendo que também poderão estar a prejudicar os seus adeptos mas acima de tudo que não estão a seguir a lei e não estão a agir com a reciprocidade de atitude que obtiveram no jogo da primeira volta.

Já não basta vermos cada vez mais os adeptos/sócios dos clubes serem tratados como "clientes" e ainda temos que nos sujeitar a este tipo de atitudes discriminatórias e segregadoras que apenas têm uma finalidade: deixar o futebol entregue aos "abutres" que o vêm apenas como um negócio e que possam banir a "oposição" a esse mesmo negócio que é a paixão dos adeptos pelos seus clubes.

Uma pequena nota para os dirigentes dos clubes: salvo raríssimas excepções todos vocês são eleitos por sócios dos clubes. Calarem-se, meterem a cabeça na areia ou tentarem fingir que nada se passa, apenas vos torna coniventes com este atentado contra à paixão dos adeptos pelos seus clubes. Há, em todos os clubes, todo o tipo de sócios. Todos temos responsabilidades mas também direitos. Qualquer tentativa de segregar e discriminar deve ser completamente combatida. De nada servirá dizer que o clube "são os sócios/adeptos" mas quando se devem defender os seus direitos, os dirigentes dos mesmos, se calam.

Nós encontraremos sempre forma de apoiar o nosso clube.