Comando Distrital da PSP de Braga recomenda aos adeptos que se desloquem para o D. Afonso Henriques “com antecedência"

O Comando Distrital da PSP de Braga recomenda aos adeptos que se desloquem para o Estádio D. Afonso Henriques "com antecedência, por forma a evitar aglomerações" antes do jogo entre V. Guimarães e Benfica, da 7.ª jornada, marcado para este sábado, às 18 horas.





Num comunicado revelado esta sexta-feira, o Comando Distrital da PSP de Braga revela que "a entrada para o recinto poderá ser mais demorada devido à verificação da apresentação do Certificado Digital de Vacinação COVID-19 ou, em alternativa, comprovativo de teste de antigénios com relatório laboratorial, efetuado até 48 horas antes do jogo".Ao mesmo tempo, insta os adeptos a "não adotar comportamentos geradores de violência e incentivar o 'fair-play'", assim como a "colaborar e acatar as indicações e ordens das forças policiais para melhor conforto e segurança de todos".O Comando Distrital da PSP de Braga informa ainda que haverá restrições temporárias ao trânsito automóvel e pedonal como medida de segurança, estando previstos os seguintes condicionamentos nas imediações do Estádio, com destaque para os seguintes arruamentos: Avenida de Londres, Avenida de S. Gonçalo, Rua Sra. da Conceição, Alameda Dr. Mariano Felgueiras, Alameda Dr. Alfredo Pimenta e Rua José Pinto Rodrigues.