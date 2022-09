'Conquistadores on tour' levou André Silva, Tomás Händel e Jorge Fernandes a Joane

André Silva, Tomás Händel e Jorge Fernandes estiveram esta quarta-feira de manhã na Escola Básica de Joane para confraternizar com os alunos, numa visita inserida na iniciativa ‘Conquistadores on tour’, que visa levar os jogadores do plantel principal a várias instituições públicas do distrito de Braga.André Silva chegou esta época a Guimarães e foi um dos escolhidos da estrutura vimaranense a conviver com os alunos e dar alguns autógrafos. Apesar do pouco tempo no clube, o avançado já sente a sua grandeza. "Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, pela direção e pelos adeptos, isso facilitou bastante. Vivo agora uns tempos mais difíceis, mas já me sinto em casa. Como todas as pessoas, temos umas fases ruins na vida. Temos de tirar proveito disso para poder evoluir", referiu o jogador, ainda a recuperar de uma lesão que tem afastado dos relvados. Aliás, o ambiente no D. Afonso Henriques já o contagiou: "Digo a toda a gente que é um orgulho, uma situação que nem toda a gente pode viver. Sempre ambicionei jogar no Vitória desde que cheguei a Portugal, pelo que quando estou lá dentro tento usufruir os 90 minutos. É um clube de que sempre gostei, que tem uma grande massa adepta. Gosto de jogar assim".André Silva espera agora regressar rápido à competição. "Tenho trabalhado bastante fora do campo, acompanho sempre a equipa. A ansiedade para regressar é constante, porque quero ajudar o Vitória e dar alegrias aos nossos adeptos. Tenho feito as coisas com calma, em breve vou poder regressar. O meu momento era bom, agora resta-me esperar para ser ainda quando voltar", sublinhou.Tomás Händel é o jogador com mais anos de Vitória e o facto de integrar o plantel nas comemorações do centenário do clube deixa-o satisfeito. "Estou no Vitória há muitos anos, desde pequenino, e sinto que esta iniciativa do clube é fantástica. Com esta visita temos a possibilidade de aumentar a proximidade entre o clube e os adeptos", referiu o médio, justificando a presença na escola de Joane. "Queremos ter muitos mais adeptos. O Vitória é muito mais que um clube de futebol. O Vitória ensinou-me valores, como estar na vida e no futebol, acrescentou-me muito. Poder passar isto para a comunidade e para os mais jovens é um prazer", acrescentou.Sobre as expetativas da equipa, Tomás Händel mostrou-se calculista: "Criar expectativas não é o ideal. Temos um plantel jovem, que dá o seu melhor e vamos ser melhores no final da época. Isto não é como começa, mas sim como acaba. O que podemos prometer é trabalho, honrar o símbolo que temos ao peito".Jorge Fernandes elogiou também a iniciativa do Vitória. "O mais importante desta iniciativa é promover a comunhão entre os jogadores e os adeptos, puxá-los para nos apoiarem ainda mais no Estádio. Sabemos que juntos vamos ser sempre mais fortes, queremos estar juntos ao longo da época para que possamos conquistar coisas muito boas", começou por dizer aos jornalistas, deixando depois a sua visão sobre a temporada: "As expectativas são sempre altas, temos essa noção. O mais importante é focar-nos no jogo a jogo porque ainda estamos no início do campeonato. Mais do que promessas, temos de diariamente dar o nosso melhor. Tenho a certeza que é isso que estamos a fazer. Se continuarmos com este trajeto vamos alcançar coisas boas".As lesões de vários jogadores têm condicionado os trabalhos do plantel, mas Jorge Fernandes vê as ausências como oportunidades para os mais jovens: "Desde que chegaram ao Vitória eu tentei ser o melhor exemplo para eles. Tento ajudá-los, recebê-los da melhor maneira. Enquanto colega vê-los a aparecer enche-me de orgulho. São miúdos que trabalham diariamente, que têm muita qualidade, que estão a ter as suas oportunidades e a dar respostas. Vão ter um futuro risonho pela frente", concluiu.A iniciativa ‘Conquistadores on tour’ integra ainda um ciclo de jogos contra equipas dos escalões inferiores do distrito de Braga, estando o primeiro agendado para esta quarta-feira (20 horas) frente ao Joane, no estádio de Barreiros, na vila de Joane.