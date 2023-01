Conselho de Disciplina abre processo disciplinar ao V. Guimarães

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao V. Guimarães. O mapa de castigos divulgado ao final desta tarde não aponta qualquer motivo para a abertura deste processo, mas esta ação do organismo federativo surge na sequência do jogo com o Rio Ave que ficou marcado por um momento, na 2.ª parte, em que o vila-condense Boateng se queixou de alegados insultos racistas.Já ontem, diga-se, a APCVD tinha anunciado a abertura de um "processo de contraordenação tendo em vista o apuramento de eventuais autores dos factos denunciados e responsabilidades daí decorrentes".O Vitória voltou a pronunciar-se esta terça-feira, através de nota oficial assinada pelo presidente António Miguel Cardoso: "À data de hoje, estamos já na posse de todos os relatórios das autoridades que cumpriram serviço no último Vitória SC x Rio Ave FC, pelo que, sem nenhuma surpresa, percebemos definitivamente o que já antes era claro. O que é factual é que nestes documentos, onde constam testemunhos das forças policiais e segurança, equipa de arbitragem, elementos do Rio Ave FC e Delegados da Liga Portugal, surge a mesma certeza: não foi perceptível a ninguém a existência de qualquer (alegado) comportamento racista."