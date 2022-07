Cortés explica a opção V. Guimarães: «Toda a gente sabe que é um grande clube»

Depois de intensas negociações entre V. Guimarães e Granada, eis Antoñín Cortés. O extremo foi apresentado esta segunda-feira, dia em que realizou os habituais exames médicos, assinou contrato e falo pela primeira vez como jogador dos minhotos. Em declarações aos meios do clube, Cortés explicou as razões que o levaram a aceitar o convite, assumindo que quis mudar-se desde a primeira hora."Quando me falaram da possibilidade de vir para o Vitória, e toda a gente sabe que o Vitória é um grande clube, um clube histórico, tive muita vontade de vir para cá e lutar em prol da equipa porque é um grande clube. Estou com muita vontade de fazer parte do grupo de trabalho e conhecer os meus colegas", referiu, elogiando também os valores do clube."Este é um clube de muita garra, de muita luta, que está sempre forte, e eu identifico-me com esses valores. Tenho garra, força, vontade de correr, de lutar e de conquistar. Quero também acrescentar com golos, assistências e dribles que ajudem a equipa", concluiu.