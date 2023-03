Custos do V. Guimarães com pessoal mais do que duplicaram em quatro exercícios

O V. Guimarães divulgou, esta sexta-feira, as principais conclusões a retirar da auditoria feita às contas da SAD. O documento passa em revista os vários exercícios realizados desde 2018 até março de 2022 e há muitos dados que saltam à vista, nomeadamente o crescimento exponencial dos gastos com pessoal.Entre 2018 e 2021, ou seja, em quatro exercícios, os valores em causa mais do que duplicaram, passando de 8,8 milhões de euros para os 20,6 milhões de euros. Em 2022, o valor reduziu para 19,6 milhões de euros.Por outro lado, a auditoria revelou também que as receitas televisivas significaram, entre junho de 2020 e junho de 2022, 57% dos valores das vendas e prestações de serviços, o que demonstra, segundo o documento, uma "dependência" desta receita. Ainda assim, "cerca de 80% do valor recebido anualmente dos direitos televisivos é utilizado para amortizar a dívida".Por fim, outra nota a retirar da auditoria é que o exercício de 2020/21 foi o que mais retorno deu em termos de mais-valias com vendas de jogadores. De 2021 para 2022, a rubrica "Outros rendimentos e ganhos", onde se inserem as vendas, caiu de 17,5 para 12,1 milhões de euros, uma redução que, segundo o documento, está relacionada ao facto de no exercício de 2021 ter sido incluída a troca de jogadores com o FC Porto, que terá significado uma mais-valia de 15 milhões de euros no campo das saídas. Em sentido inverso, a aquisição de dois jogadores, Francisco Ribeiro e Rafael Pereira, terá sido incluída no ativo.