Dani Silva e a estreia a titular no V. Guimarães: «É um momento único para mim»

Produto da formação vimaranense, Dani Silva, médio de 22 anos, foi o escolhido para ocupar a vaga no onze deixada em aberto pela ausência de André Almeida, no empate a zero do V. Guimarães com o Puskás Akadémia, na 2ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Após a estreia a titular, o jovem reconheceu a importância deste marco na carreira.



"Estou sem palavras, é um momento único para mim, para a minha família e para todos os que me ajudaram. Só quero festejar com a equipa e agradecer a todos, mas isto ainda agora começou", referiu o médio, em declarações à Sport TV.



Já sobre a partida, Dani Silva reconheceu que foi teste exigente: "Foi um jogo duro, sabíamos da qualidade do adversário. Apesar do 3-0 em casa não viemos relaxados porque sabíamos as dificuldades que nos esperavam. Eles têm jogadores interessantes, mas penso que não relaxámos e fizemos um jogo compacto e sem erros. O mais importante era a qualidade de jogo e deixarmos a baliza a zeros."