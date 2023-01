Dani Silva: «Estamos de rastos»

Dani Silva assumiu a desilusão pela parte do V. Guimarães, equipa eliminada da Taça de Portugal (3-2) após ter estado a vencer o Sp. Braga por dois golos de diferença."Foi uma primeira parte muito boa da nossa parte. A tática foi muito bem jogada e conseguimos chegar ao intervalo com vantagem de dois golos. A mentalidade manteve-se, era como se estivesse 0-0. Não segurámos o resultado. Tivemos um lance para 3-0 e não conseguimos. Estamos de rastos. Queríamos dar a vitória aos adeptos, mas não conseguimos. É levantar a cabeça e pensar no próximo jogo", garantiu à Sport TV.O médio português, de 22 anos, abordou o capítulo individual mas que preteria em detrimento do triunfo."Bem conseguido era ganhar, passar. Faltou não digo sorte, mas estamos tristes e só quero ir para o balneário. Agradeço aos adeptos. É um dérbi, mexe muito connosco. Prometemos dar tudo no próximo jogo", frisou.