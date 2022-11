Dani Silva: «Nem nos meus melhores sonhos pensava ser capitão do nosso Vitória em pleno D. Afonso Henriques»

Dani Silva viveu uma "noite especial" no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao Vizela , na Taça de Portugal, ao envergar a braçadeira de capitão do V. Guimarães pela primeira vez.O médio vimaranense começou o jogo no banco e foi lançado por Moreno Teixeira aos 79 minutos do encontro com o vizinho Vizela, rendendo André André, que era o sub-capitão. Dani Silva herdou a braçadeira de Tiago Silva, que foi substituído no final do tempo regulamentar.Um momento eternizado nas redes sociais, em que confessou ter vivido uma "noite especial". "Sem palavras para o que vivi esta noite. Nem nos meus melhores sonhos sonhava em ser capitão do nosso Vitória em pleno D. Afonso Henriques e numa competição que nos diz tanto. Seguimos, passo a passo, para a próxima eliminatória", escreveu, no Instagram.