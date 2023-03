Dani Silva renova com o V. Guimarães até 2027 e atira: «A Europa é um dos objetivos da equipa»

O V. Guimarães anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com o Dani Silva para a extensão de contrato do médio. O jovem, cujo anterior vínculo terminava em 2024, fica assim ligado ao conjunto vitoriano até 2027, confirmando-se assim uma notícia já avançado por, e protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Nas primeiras declarações após a confirmação da prolongação do contrato, o camisola 80, que chegou a Guimarães em 2013/14, não escondeu a satisfação pelo momento que vive. "Sinto que tenho conseguido mostrar o meu valor dentro do campo, pela equipa principal. É muito mais fácil renovar contrato quando as coisas estão assim, com provas dadas. Há um ano, ainda era um jogador da equipa B, pelo que nessa altura a minha renovação terá sido uma aposta maior. Encaro, ainda assim, esta segunda renovação com grande orgulho. Percebi que o técnico e a direção do Vitória acreditam muito em mim. Esta época está a ir de encontro com aquilo que projetava, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Acho até que estamos a fazer uma época para lá das expectativas. Sinto que tenho vindo a evoluir como jogador e pessoa", referiu aos meios do clube, falando ainda dos objetivos do Vitória para esta temporada: "A Europa é um dos objetivos da equipa. Sempre acreditei nessa meta. Provavelmente outras pessoas não acreditariam, mas, felizmente, as coisas estão a ser bem feitas e bem trabalhadas"Na presente temporada, Dani Silva soma 30 jogos disputados pela formação vitoriana.