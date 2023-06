David Sualehe avisa V. Guimarães: «Celje é uma equipa muito combativa»

David Sualehe foi campeão da Eslovénia pelo Olimpija Ljubljana e conhece como poucos o poderio do NK Celje, que ficou em 2º lugar no campeonato esloveno e é primeiro adversário do V. Guimarães na época 2023/24, na 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA. O antigo jogador do Vitória, que representou a equipa B em 2018/19, depois de uma formação que passou por FC Porto e Sporting, entre outros, diz que se trata de um adversário que o Vitória tem condições de vencer, mas avisa que os comandados por Moreno Teixeira terão pela frente "uma equipa combativa", que pode criar vários problemas."É um clube que está bem estruturado, que tem muitas boas condições e que está a crescer. Ainda há pouco tempo foi campeão da Eslovénia, pelo que o Vitória terá de ter muita atenção sobre o que vai encontrar. É uma equipa forte, com jogadores com muita qualidade. Destaco o médio Denis Popovic, experiente, mas também o avançado nigeriano Ikwuemesi, que fez uma época muito boa, e o extremo Matko. São algumas boas individualidades numa equipa muito coesa, que nos criou alguns problemas. O Vitória é um clube maior, mas se não encarar a eliminatória com toda a seriedade pode ter alguns problemas para seguir em frente", avisa David Sualehe.O defesa de 26 anos, nascido no Porto e também com nacionalidade moçambicana, entende que o Vitória "pode ser apontado como favorito" nesta segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, mas não se cansa de deixar avisos: "No futebol o favoritismo não interessa muito, ainda para mais no início de época, em que as equipas não estão no seu máximo. Ainda para mais todos querem entrar na fase de grupos, pelo que o Vitória tem de esperar um NK Celje a dar o máximo".Na Eslovénia, o Vitória irá encontrar "um ambiente que não é fervoroso". "Não é um Estádio D. Afonso Henriques, o Vitória poderá estar bem tranquilo em relação a isso", notou ainda David Sualehe, que espera ter a "oportunidade" de assistir ao jogo na Eslovénia, a 27 de Julho. "Vamos estar em competição nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, pelo que não sei se terei oportunidade de agenda para ver o jogo ao vivo. Espero que sim, porque o Vitória ficou marcado na minha carreira. O clube diz-me muito, fiquei com um carinho especial, por isso vou querer estar nas bancadas".