Denis Poha deixa o V. Guimarães e assina pelo Sion

Depois de dois empréstimos, Denis Poha está agora de saída do V. Guimarães em definitivo. O médio assinou um contrato válido até 2025 com o Sion, conjunto do principal escalão do futebol suíço.Chegado a Guimarães em 2019/20 por empréstimo do Rennes, o jogador, de 25 anos, levou a direção vitoriana a avançar para a sua contratação em definitivo na temporada seguinte. Apesar disso, o francês foi perdendo espaço na equipa e acabou mesmo cedido ao Portimonense a meio de 2020/21.Na temporada que agora finda, Poha voltou a ser emprestado, neste caso ao Pau FC, clube ao serviço do qual alinhou em 17 encontros.