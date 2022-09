Derrota do V. Guimarães em Joane acaba em confusão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vitória perdeu esta quarta-feira em Joane (por 2-1), num jogo-treino que terminou da pior maneira, com alguns adeptos do Vitória a contestarem a exibição e a provocarem alguns momentos de tensão com elementos da equipa técnica.Douglas, treinador de guarda-redes, foi tirar satisfações e os ânimos ficaram ainda mais exaltados, aproximando-se depois Moreno para tentar serenar os ânimos.Antes da partida ter terminado, foi atirado um petardo para a bancada, provocando o pânico entre os adeptos presentes.