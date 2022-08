Desacatos em Guimarães: autarca critica polícia e exige ao MAI a abertura de um inquérito

Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, reagiu esta manhã aos desacatos provocados ontem à noite pelos adeptos do Hajduk Split. Em declarações ao Grupo Santiago e Porto Canal, o autarca apontou o dedo à polícia e exigiu ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a abertura de um inquérito."É o mínimo que posso fazer. Já o disse ao sr ministro, tem de ser aberto um inquérito para apurar responsabilidades e onde houve incompetência. Se houve responsável por essa incompetência, essa pessoa tem de ser demitida", apontou Domingos Bragança, indignado com toda a situação."Vivemos momentos delicados, de violência e autêntico pânico, porque os cidadãos estavam a jantar e conviver e de repente uma onda de criminosos a entrar pelo centro histórico dentro e a provocar este alarme, este pavor e medo. Cidade é tranquila e não está habituada a este conjunto de criminosos na cidade", disse, visando depois a polícia."Falhou, foi falta de previsão e planeamento do que ia acontecer, falta de articulação entre as polícias porque sabemos que a polícia croata está cá, esta claque croata é violenta e a polícia croata acompanha-os e falhou a articulação entre as polícias. Ao notificarem os adeptos nesta situação de criminosos... Deviam ser detidos para prestar declarações ao juiz e não foram, deviam ser detidos para prestar declarações hoje e de modo a que não voltassem a entrar na cidade de Guimarães nem fossem ao jogo de futebol e, depois, remetidos para os países de origem", afirmou."Pode repetir-se e se não se cortar o mal pela raiz pode repetir-se noutras cidades. Se não houver planeamento e atuação eficaz das nossas polícias e em articulação com SEF, PJ e instituições judiciais, não cortamos o mal pela raiz. O desporto é convívio e fraternidade, não estes instintos primários e violência desta ordem de energúmenos. Foi isto que aconteceu ontem e nós não aceitamos", disse."Tenho estado em contacto com o ministro da Administração Interna, falei com o intendente da Polícia, o sr. ministro disse que ia fazer atuar o SEF, as instituições judiciais, o MAI está articulado para tornar eficaz a segurança em Guimarães, hoje. Exijo mesmo o reforço policial. A PSP distrital não tem mostrado competência para estes casos e a PSP distrital e a local, de Guimarães, tem de pedir reforço especial, a nível do norte ou do país. Fiz esse requerimento por telefone ao sr. ministro para que o dia de hoje decorra na normalidade. E para que os acontecimentos não se voltem a repetir", explicou Domingos Bragança."Se a polícia entender, será com pena minha, jogo é festa e não isto. Teremos de aceitar reduzir ou eliminar as esplanadas, se a polícia o entender. Com tristeza o faço. Pena que a polícia não tenha força suficiente para tomar medidas normais para que a cidade continue a ser uma cidade normal", apontou ainda o edil da cidade berço.O encontro entre o Vitória e o Hajduk Split, da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, realiza-se hoje, às 17 horas, no Estádio D. Afonso Henriques.