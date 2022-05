Diogo Boa Alma cessa funções no Vitória

Diogo Boa Alma já não é o diretor desportivo do Vitória, informou o clube há momentos. Apresentado como trunfo eleitoral de António Miguel Cardoso, o antigo diretor desportivo do Santa Clara iniciou funções a 17 de março, pouco depois das eleições, mas agora acaba a curta ligação aos vitorianos num divórcio que, segundo explica a nota do clube, acontece devido a "divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes".

Eis o comunicado do Vitória:

"O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo para o fim da ligação com Diogo Boa Alma.

Naquele que se pretende que seja um projeto integrado pelo Clube, o cessar de funções deve-se a divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes, que pretendem o melhor para o futuro do Vitória Sport Clube e entendem, mutuamente, que o término da ligação é a melhor solução para o Clube e para o Diretor Desportivo.

O Vitória SC deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Diogo Boa Alma, agradecendo o empenho e dedicação tidos no tempo em que representou o clube."