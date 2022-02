Diogo Boa Alma é o eleito da Lista A para o cargo de diretor-desportivo do V. Guimarães

A Lista A candidata às eleições do V. Guimarães do próximo dia 5 de março, encabeçada por António Miguel Cardoso, revelou esta quarta-feira o nome de Diogo Boa Alma para o cargo de diretor desportivo do Vitória caso seja o vencedor do ato eleitoral.Boa Alma teve como último projeto desportivo o Santa Clara, tendo entretanto saído dos Açores para ser comentador na Sport TV.António Miguel Cardoso, em declarações reproduzidas pela assessoria da Lista A, reforça que "a aposta em Diogo Boa Alma é o corolário lógico de todo um projeto que tem para o Vitória, e que espero ver sufragado pelos associados no dia 5". "Os apoios que temos sentido quer na rua, quer nas sessões de esclarecimento que temos realizado, são o sinal de que os vitorianos estão com a lista A, 'Mais Vitória'", disse.Já ontem, o candidato da Lista B, Alex Costa, confirmou que irá manter Flávio Meireles nesse cargo caso vença as eleições.