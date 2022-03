Diogo Boa Alma já fala à V. Guimarães: «Dar à equipa todo o apoio que necessita»

Diogo Boa Alma pronunciou-se pela primeira vez esta quinta-feira como novo diretor-desportivo do V. Guimarães. Com a época a entrar na sua reta final, o foco do dirigente centra-se de imediato no rendimento da equipa."Já conhecia vários jogadores, mas é bom privar com eles, acompanhá-los e dar-lhes tudo o que necessitam para que tenham o melhor rendimento dentro de campo, que é o que todos os vitorianos procuram. É fantástico estar aqui, um orgulho, representar o Vitória, um dos maiores clubes nacionais. O foco está já no próximo jogo, de sábado, dar todo o apoio à equipa e à equipa técnica", comentou Diogo Boa Alma, não esquecendo os restantes escalões do clube: "E depois acompanhar todas as outras equipas, a B, sub-23 e equipas da formação."