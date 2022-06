Diogo Sousa assina contrato profissional com o V. Guimarães: «Não posso parar agora»

Depois de Nuno Correia e David Nunes, agora foi a vez de Diogo Sousa assinar contrato profissional com o V. Guimarães. O médio, de apenas 16 anos, fica assim ligado aos minhotos até 2025."Sempre fui muito bem tratado aqui, desde o primeiro dia que aqui cheguei, e sentir que as pessoas queriam contar comigo deixa-me muito feliz. É uma prova de confiança, mas não posso parar agora. Não é por termos um contrato, um papel assinado, que devemos achar que podemos abrandar, pelo contrário. Terei de justificar a aposta e mostrar que, tal como o Clube, também quero sempre mais", referiu o jovem aos meios do clube.Diogo Sousa, que representa a equipa sub-17, está no clube há oito anos.