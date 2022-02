Direção do V. Guimarães informa candidatos às eleições acerca da situação financeira da SAD

A direção do V. Guimarães enviou aos candidatos às eleições de 5 de março informações sobre a situação financeira da SAD "relativa ao 1.º semestre do exercício 2021/22", assim como "os movimentos relevantes subsequentes".De acordo com uma nota emitida pelo clube, esta decisão prende-se com a noção de que "a informação disponível para as candidaturas que se apresentaram a sufrágio é entendida como relevante para a preparação das mesmas".No mesmo texto, pode ler-se que "estando o balanço deste período em processo de certificação pelo Revisor Oficial de Contas, o mesmo será tornado público para consulta dos associados assim se encontre devidamente validado pelo ROC".