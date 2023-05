Donos do Aston Villa na administração da SAD do V. Guimarães

Os acionistas da SAD do Vitória aprovaram, esta terça-feira, as alterações ao pacto social que permitirão a entrada em cena na prática do fundo V Sports.O grupo, que ficará detentor de 46% do capital social da sociedade, terá dois administradores no Conselho de Administração: Nassef Sawiris, empresário egípcio, e Wesley Edens, magnata norte-americano, ambos proprietários do Aston Villa.Na mesma assembleia que teve lugar no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, foram ainda eleitos, por maioria, António Miguel Cardoso, Nuno Leite, José Eduardo Viamonte, como administradores escolhidos pelo Vitória.