Dossiê Flávio Meireles: candidatos trocam críticas

A suspensão de Flávio Meireles, depois de Alex Costa ter dito que o escolheria para diretor-desportivo, foi um dos assuntos que marcou a campanha eleitoral do Vitória. Por essa razão, no debate deste sábado, na Rádio Fundação, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa falaram sobre o tema, trocando algumas acusações. António Miguel Cardoso também participou, dizendo que Alex Costa "vale tudo".Essa questão é importante para esclarecer algumas coisas. O que disse e o que defendo para o Vitória, a transparência na comunicação, foi simples. Quando falámos de uma estrutura que queria criar dentro do Vitória, olhando para os quadros que existem dentro do Vitória, identifiquei, e sendo claro com o entrevistador, que o Flávio Meireles seria alguém que teria no cargo de diretor-desportivo. Não o convidei, porque ele é funcionário do Vitória. Em momento algum teceu apoio público ou privado à nossa lista. Falei do Flávio e do Pepa, que será nosso treinador. Também falei do Jaime Teixeira, pessoa em quem reconheço competências noutras áreas. A suspensão deixou-me triste, porque não é desta forma que temos de tratar os funcionários. Se ele tecesse comentário público em relação à lista, eu respeitaria, mas ele não disse uma única palavra. Eu só identifiquei um funcionário do Vitória que acho que tem condições para ser diretor-desportivo.Não entendi isso dessa forma, porque não foram estas as declarações. Uma coisa é nós elogiarmos o Flávio Meireles e dizermos que tem condições para desenvolver determinadas funções. Outra coisa é dizer que o Flávio tem uma vontade tremenda de mudar o Vitória. E substancialmente diferente é dizer que o Flávio Meireles é um trunfo. Temos de proteger o grupo de trabalho e o próprio Flávio Meireles. Para protecção dele, entendemos que devíamos fazer isso. Mas também refiro que o senhor Alex em entrevista ao Record, disse o seguinte: ‘não contem connosco para criar instabilidade no grupo de trabalho, sei que os profissionais vão colocar de lado o que se vai passar. Contem com respeito pelos funcionários. Passei por processos eleitorais e não gostei de coisas que vive. Não contem comigo para alimentar isso’. Lançou o nome do Flávio Meireles na campanha eleitoral sem o Flávio estar a par do assunto. Isso causa dano no nome dele.""Que rica protecção que deu ao Flávio. Se tivesse noção de quantas pessoas me ligaram a perguntar como era possível o Vitória tratar desta forma os seus funcionários.""Para o Alex, vale tudo em período de eleições. Há 3 anos era treinador da equipa B, sócio do Vitória, gestor de recursos humanos dentro do Vitória e, num clima de eleições, publicamente manifestou apoio a uma das listas. Isto mostra que, em tempo de eleições, para ele vale tudo."