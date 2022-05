Douglas e a conquista da Taça em 2013: «A viagem até Guimarães demorou menos que o final»

Douglas foi o dono da baliza do Vitória num dos maiores jogos da história do clube, que valeu a conquista da Taça de Portugal, em 2013. Por ter estado presente nesse momento histórico, o guardião foi um dos convidados da tertúlia organizada para recordar esse dia e contou várias histórias."Depois do primeiro golo… comecei a pensar nos penáltis. Nem deu tempo, marcámos logo o segundo golo. Depois do segundo golo, de cada vez que a bola vinha para a nossa área estava tranquila, mas de cada vez que ia para longe eu começava a sentir cãibras. Foram 12 minutos assim… calhou bem", lembrou, bem disposto, lembrando depois a viagem até Guimarães."A viagem foi tranquila, custou menos que os 12 minutos. Atirar o Crivellaro é que não foi fácil… era muita água. Ele fez o passe para o golo, era o mais chato de todos. Os 12 minutos até ao final do jogo demoraram mais do que a viagem até Guimarães. Nunca vi tanta gente dentro daquele autocarro, ainda hoje não sei como estava tanta gente lá dentro", apontou.