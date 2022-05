Douglas e uma história com André André: «Como Rui Vitória era supersticioso, apanhava sempre»

O ano da conquista da Taça de Portugal - 2013 - foi um dos mais memoráveis da história do V. Guimarães e daí resultaram inúmeros episódios, como um com André André que Douglas fez questão de partilhar.É que, por ser jovem, os jogadores decidiram fazer uma partida ao médio, colocando-o nu num elevador no primeiro dia da época. No primeiro jogo, quando o levaram ao quarto, 'bateram'-lhe. E, como o jogo correu bem, decidiram repetir sempre a prática antes de todos os jogos."Como o mister Rui Vitória gostava das superstições, ele apanhava sempre. É por isso que os mais novos depois sofreram sempre nas mãos do André André...", partilhou, entre risos, o guardião.