Douglas suspenso um jogo e com 1.428 euros de multa

O mapa de castigos divulgado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF revela um jogo de suspensão para Douglas, treinador dos guarda-redes do Vitória, na sequência da sua expulsão no confronto com o Famalicão da última jornada.

Segundo o relatório do CD, Douglas Jesus "utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosos para com um jogador adversário, afirmando ‘vai mas é para o ca*…’, conforme está registado no relatório do árbitro.

O treinador dos guarda-redes do Vitória terá ainda de pagar uma multa de 1.428 euros, mas esta não é a única aplicada aos vitorianos na sequência de mais um jogo bem ‘quente’ no D. Afonso Henriques.

Os vitorianos acumularam 4.142 euros de multas na sequência do comportamento incorreto do público, sendo que 3.570 euros têm que ver com a chamada "reincidência", nomeadamente no uso de artefactos pirotécnicos. O relatório regista a deflagração de quatro ‘flash-lights’.

O relatório do delegado da Liga assinala ainda a razão da multa dos restantes 572 euros, salientando os cânticos de adeptos afetos ao Vitória e "facilmente identificados através de camisolas e cachecóis" que por diversas vezes cantaram as seguintes frases: "Horários indecentes, violência da polícia, querem matar o futebol. A Liga é merda!"