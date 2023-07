Dupla do V. Guimarães ruma ao Alanyaspor

O Vitória prepara-se para garantir um encaixe financeiro com a transferência de dois jogadores para o Alanyaspor, da Turquia. Além de Anderson Silva, também o médio Janvier vai mudar-se para aquele clube turco nos próximos dias.O avançado Anderson Silva está na Turquia a acertar os termos do acordo com o Alanyaspor - inicialmente foi apontado ao Antalyaspor, mas o negócio foi sempre com o clube da cidade de Alanya -, e terá a companhia de Janvier. O médio francês, que não foi chamado aos trabalhos de pré-época, não entra nos planos dos vimaranenses para a nova temporada e vai prosseguir a carreira com nova experiência no estrangeiro.As transferências de Anderson Silva e Janvier para o Alanyaspor vão render um encaixe financeiro ao Vitória. Contudo, os valores em questão apenas serão divulgados pela SAD liderada por António Miguel Cardoso no final do mercado, em Setembro.