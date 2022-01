Dúvida para tirar no centro da defesa do V. Guimarães

O V. Guimarães continua a preparar o embate frente ao Estoril ainda com algumas dúvidas por dissipar. A maior incógnita estará, porventura, no centro da defesa.Depois de terem participado na CAN ao serviço do Gana e da Guiné-Bissau, Mumin e Alfa Semedo regressam na tarde desta sexta-feira a Guimarães. Sendo certo que o médio não tem sido opção efetiva em termos de onze, o mesmo não se pode dizer em relação ao defesa-central. Nesse sentido, caso esteja apto, Mumin deve ser lançado no onze frente ao Estoril.Habitualmente titular ao lado de Mumin, Borevkovic lesionou-se na última partida e tem vindo a fazer tratamento, estando aqui lançado outra dúvida. Caso se dê o caso de Borevkovic não recuperar e de Mumin não chegar em condições, Pepa pode lançar André Amaro e Jorge Fernandes de início, naquilo que seria uma dupla inédita em termos de onze na presente temporada (os dois jogadores alinharam juntos nos últimos 20 minutos do encontro passado).Além de Borevkovic, Quaresma também tem feito tratamento. Por outro lado, André Almeida está em isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19.