Dúvidas à esquerda

A chegada de Ryoya Ogawa, a provável subida de Afonso Freitas ao plantel principal e os rumores da chegada de mais um lateral-esquerdo abrem várias dúvidas acerca de como será composta a asa canhota da defesa do Vitória na próxima época. A confirmarem-se estas duas últimas movimentações, a verdade é que os minhotos ficarão com quatro opções, dado que há ainda Hélder Sá. O jovem lateral, de resto, é uma das incógnitas, dado que pode ver o seu espaço ficar reduzido. Hélder Sá, recorde-se, renovou recentemente com o Vitória, depois de, na época passada, ter feito 15 jogos no plantel às ordens de Pepa e de, na época anterior, ter feito três com idade júnior. Internacional sub-20 por Portugal, Hélder Sá está valorizado e certo é que tem mercado.