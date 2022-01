Edwards começou no banco do V. Guimarães e Pepa comentou: «Até ao fecho do mercado tudo é possível»

Marcus Edwards começou no banco do V. Guimarães na derrota em Vizela ( 3-2 ) - entrou na segunda parte e fez uma assistência - e Pepa deixou em aberto o futuro do extremo, que está muito perto de rumar ao Sporting"Até ao fecho do mercado tudo é possível... Vamos esperar até ao último dia. Começou no banco por opção, apenas isso", referiu o treinador dos minhotos após a partida. Como Record deu conta , o Sporting e o clube minhoto deram, nas últimas horas, passos importantes rumo ao fecho do processo.