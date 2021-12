Edwards: «Tenho condições físicas naturais que ajudam»

Eleito o MVP do jogo com o Tondela, Marcus Edwards falou ao meios do Vitória e não escondeu a sua satisfação, não só pelos dois golos que marcou, mas principalmente pela robusta vitória da equipa: "Acho que joguei bem, marquei dois golos. Tivemos muita posse e isso é bom, procuro encontrar as melhores posições para criar oportunidades para mim e para a equipa. Consigo adaptar-me bem ao jogo de posse ou um estilo de contra-ataque e acho que consegui mostrar o melhor de mim frente ao Tondela. Queria agradecer aos adeptos pela votação, sinto muito o apoio deles em campo e isso foi e é muito importante."O extremo inglês destacou depois a quarta reviravolta da equipa esta época. "Mostra que nunca desistimos. Mesmo estando a perder, continuamos a lutar, a fazer tudo para ganhar o jogo, mas para o futuro, queremos concretizar as oportunidades que fazemos, não começar as partidas a perder. Mas tudo isto mostra o nosso espírito combativo", garantiu.Edwards, de resto, está a caminho de conseguir a sua melhor época no Vitória e da carreira, sendo neste momento o jogador do Vitória com mais jogos, mais minutos e mais golos em todas as competições."Acho que tenho algumas condições físicas naturais que ajudam, mas todos os jogos preparo-me bem, tenho a minha rotina pré-jogo e isso deixa-me pronto e mais disponível para o jogo. Também acho que, todos os anos, procuro melhorar em todos os aspetos, estou mais maduro este ano e procuro melhorar também neste lado do jogo", disse o inglês de 23 anos, olhando já para o confronto frente ao Santa Clara da próxima jornada da Liga: "Procuro sempre marcar nos jogos que faço e neste não será diferente. Continuo muito focado em conseguir com que a equipa acabe o mais acima na tabela e conquiste um lugar europeu. Acredito que podemos fazer uma grande época tendo em conta as exibições que temos conseguido."