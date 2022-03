Eleições do V. Guimarães: A situação de Flávio Meireles e a hipótese Diogo Boa Alma

Os candidatos à presidência do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa, discutem o presente e futuro do clube esta segunda-feira."Chegou a hora de percebermos que o excesso de gastos não implicam bons resultados desportivos. Queremos mais planeamento, mais rigor nas contratações, na coordenação de balneários, na cultura do clube. Vamos ter objetivos desportivos fortes. Com muito menos é possível fazer melhor, como se vê pelo Gil Vicente este ano. Vamos passar a lutar verdadeiramente todos os anos pelas competições europeias. Há uma nova esperança, com um novo paradigma. O Vitória não tem sido o Vitória de antigamente. 3-0 na Luz passou a ser um resultado normal. É um péssimo resultado, os últimos resultados desportivos são maus. Temos de dar importância a todas as competições, temos sido precocemente eliminados de todas as competições. Não podemos ter o Vitória a definhar. A partir do primeiro dia queremos conversa. O Pepa é o treinador do Vitória, está muito isolado. Não há uma Direção a protegê-lo, a ajudá-lo a tomar boas decisões. Sinto também os jogadores isolados. O Pepa pode fazer muito melhor, com mais tranquilidade. Para mim, a grande responsabilidade dos resultados desportivos é do planeamento. O que nos falta é essa ligação, uma Direção capaz de fazer a ligação entre os jogadores e os treinadores. O treinador pode fazer muito melhor."Sobre a escolha de Diogo Boa Alma:"Já sabíamos que tinha o problema no Santa Clara, por arrasto de negócios do Benfica com o Santa Clara. É alguém que com pouco foi capaz de fazer muito. Disse-lhe que comigo não há cartas brancas, que vem patroa nos ajudar. No Vitória, é para entrar às 9 horas e sair à meia-noite. Não estou satisfeito com o trabalho do Jaime Teixeira. Há muito FC Porto na estrutura do Vitória, como o team mananer, o coordenador de formação e muitos treinadores na formação. Há um excesso de ADN do Porto na formação."Tema Flávio Meireles:"É alguém que trem ADN Vitória. Era alguém com quem contávamos para estar dentro da estrutura. O Flávio representa ADN Vitória."Modalidades:"As modalidades não podem ser ilhas. O que nos propomos é reunir com todos, porque há problemas comuns. Queremos manter as modalidades, dar-lhes dignidade, com base na formação."Intervenção final:"Dois anos e meio foram suficientes para a gestão de Miguel Pinto Lisboa, não estamos satisfeitos com ela. Estamos no ano do Centenário, ano de mudança, de nova esperança, são precisas pessoas novas. Temos visto o Vitória sempre com as mesmas pessoas. Temos uma equipa séria, independente, profissional, pessoas que querem sentir-se úteis ao Vitória. Para termos resultados diferentes, precisamos de pessoas diferentes. Estamos aqui para perceber que as nossas lutas são fora do Vitória.""António Miguel Cardoso já apresentou mais um elemento que conhece muito pouco do Vitória. Do ponto de vista da competência, Diogo Boa Alma não está ainda preparado para estar num clube com a dimensão do Vitória. Pretendo um Vitória de futuro, que honre o seu passado e que se reencontre. É possível fazer mais com menos. Já demos essa prova e eu estava dentro. O Vitória anda num ziguezaguear constante do ponto de vista desportivo. A linha orientadora passa por competência e perceber que a formação é um pilar estratégico, mas que por si só não chega. O Vitória tem de compensar essa aposta na formação com mercados em que o clube sempre esteve bem. Queremos um clube competitivo, chega de ter associados que queiram mais que as equipas. Miguel Pinto Lisboa trouxe instabilidade para o Vitória, com seis treinadores em três anos. Os sócios podem ter a certeza que não abdicamos do nosso plano se os resultados não surgiram no imediato. Já ganhamos com a nossa formação. Quem tem mais responsabilidade é a Direção. Desde o primeiro dia disse que vejo uma paixão tremenda no Pepa em servir o Vitória, como há muitos anos não via. Via o mesmo no Ivo Vieira. Quando fala do Vitória, os olhos do Pepa brilham. Mas, temos de lhe dar uma estrutura em que ele pense apenas em treinar, é treinador do Vitória e vai percorrer este caminho connosco."Tema Flávio Meireles:"Não nos arrependemos de ter falado do nome do Flávio Meireles. É funcionário do Vitória, tem um currículo que fala por ele, tem ADN Vitória. O Flávio é o homem certo para desempenhar a função. Não falei com ele, não participou no programa. Ele até pode não querer desempenhar o cargo, mas acho que tem essas capacidades."Modalidades:"É uma área fundamental, o Vitória é um clube eclético. Queremos estar mais próximos. Quero ser um presidente dos estádios, mas também das piscinas e dos pavilhões. Queremos ser parte da solução, com uma aposta transversal na formação. Propomos contar com todas as modalidades, com orçamentos rigorosos."Intervenção final:"O Vitória não pode adiar mais o seu futuro, é hora de devolver mais Vitória para dentro do Vitória. É hora de nos aproximarmos da grandeza do Vitória. Precisamos muito de todos porque vai ser um caminho difícil, unidos, levaremos o Vitória ao caminho desejado. A resposta é votar Sim Vitória""Temos uma aposta clara que passa pela formação. Não fazemos dois top-5 consecutivos desde 1998. Não estamos satisfeitos com os resultados, mas o que buscamos é o sucesso consistente. Isso passa pela profissionalização dos quadros, pela formação e prospeção. Temos pessoas que passaram pelo FC Porto, mas não chegaram diretamente de lá. O Jaime Teixeira veio do PSG, o Rui Carvalho do Portimonense, o Miguel Lopes já estava no Vitória, o Rui Tomé só esteve uma época no FC Porto. O critério é a qualidade. Terem representado o FC Porto é currículo, não cadastro. O trabalho tem de ser feito de forma consistente. Este conceito está a ser implementado desde o início. Temos de fazer um trabalho de fundo para ter resultados consistentes, não iremos altera o nosso rumo. Estamos confortáveis com a estrutura de apoio ao nosso treinador, que lhe garante estabilidade. O Pepa está a ter o devido respaldo. Não percebo as ilações que estão a tirar. é verdade que não temos tido a performance que todos esperávamos, temos de analisar o problema a atuar sobre ele.Tema Diogo Boa Alma:"O Diogo Boa Alma parece-me não ter tido muita experiência em lidar com equipas da dimensão do Vitória, parece-me redutor comparar o Vitória com clubes como Santa Clara ou Paços de Ferreira."Tema Flávio Meireles:"Temos de proteger o Flávio Meireles e o Vitória, entendemos que o melhor era ele estar afastado até ao dia 7. Se ganhar as eleições este não é um caminho sem retorno."Modalidades:"Reconhecemos todo o mérito ao trabalho desenvolvido pelo Pedro Guerreiro. Deixa-nos confortável que seja o Albino Teibão a dar continuidade ao processo. Já implementamos o controlo centralizado de custos. Entendemos que deve ser centralizada a questão do marketing."Intervenção final:"Quando nos apresentamos em 2019 honramos o compromisso. Dois anos e meio é um tempo demasiado curto para cumprir com tudo o que desejávamos. Sabemos o que fizemos, o que estamos a trabalhar e o que urge corrigir. Estamos em condições de fazer o Vitória ser cada vez maior e melhor. Temos um projecto para continuar, que vai tornar o Vitória maior. Podem contar connosco porque honramos os nossos compromissos."