Eleições do V. Guimarães marcadas para o dia 5 de março

Já há data para as eleições no V. Guimarães. Com efeito, o ato eleitoral que vai eleger os órgãos sociais para o triénio 2022/25 vai decorrer no dia 5 de março, no Pavilhão Unidade Vimaranense. As urnas estarão abertas entre as 9 e as 19 horas.As informações foram divulgadas pelo clube minhoto, esta segunda-feira, através de um comunicado no qual ficou também expresso que as listas devem ser apresentadas até ao dia 3 de fevereiro.Os cadernos eleitorais estarão concluídos até ao dia 23 de Fevereiro de 2022.