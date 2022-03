Eleições do V. Guimarães têm 9.780 sócios inscritos

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Guimarães, no sábado, contam com 9.780 sócios elegíveis para votar, revelou esta sexta-feira à Lusa o coordenador do processo eleitoral, Pedro Xavier.

A lista para o sufrágio que vai decorrer no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, entre as 9 e as 19 horas, inclui todos os associados vitorianos com mais de 18 anos, com a quota mensal de fevereiro de 2022 paga até às 18 horas de quinta-feira, prazo-limite para a admissão de votantes.

A lista A, encabeçada por António Miguel Cardoso, a lista B, liderada por Alex Costa, e a lista C, de Miguel Pinto Lisboa, o presidente em exercício desde 2019, concorrem aos órgãos sociais do clube minhoto, que assinala o 100.º aniversário a 22 de setembro de 2022.