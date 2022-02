Eleições no Vitória a ferro e fogo

Os representantes dos movimentos 'Mais Vitória' e 'Sim Vitória' abandonaram na manhã desta terça-feira o sorteio para o ato eleitoral do clube que se vai realizar a 5 de março, ambos alegando irregularidades nas assinaturas recolhidas pela candidatura de Miguel Pinto Lisboa, o atual presidente do Vitória.Representantes das duas listas supracitadas estiveram no local para se perceber como iria decorrer o ato de votação, mas saíram ambos antes da realização do habitual sorteio e está mesmo marcada para as 18 horas de hoje uma reunião de emergência que será encabeçada por Pedro Xavier, figura consensual entre todas as listas, com a finalidade de resolver o diferendo no imediato, numa informação avançada pelo Guimarães Digital e quetambém já confirmou junto de fontes nas listas envolvidas no processo eleitoral.A reunião decorre no Estádio D. Afonso Henriques, no mesmo local onde se iria realizar o sorteio desta manhã e terá obviamente membros das três listas a sufrágio, sendo que Pedro Xavier foi mais uma vez foi cooptado pela liderar o processo eleitoral, tal como já fora nas elições anteriores, porque o actual presidente da Assembleia Geral, José Antunes, volta a ser candidato por uma das listas, neste caso a encabeçada por Miguel Pinto Lisboa.É precisamente sobre a lista do atual presidente que está o foco da polémica, uma vez que alguns nomes das outras listas constam na sua recolha de assinaturas no processo de candidatura, contendo até vários nomes de sócios que estão agregados às outras listas concorrentes. O nome de Rui Vaz, por exemplo, candidato a presidente da Assembleia Geral na lista encabeçada por Alex Costa é um deles, mas há ainda familiares de candidatos que já detetaram também essa ilegalidade, podendo até estar aqui em causa um possível crime de falsificação de assinaturas.Segundo regista o Guimarães Digital, de resto, esta foi uma polémica colocada à discussão na habitual reunião de verificação das listas, mas ao final da noite desta 2ª feira a Assembleia Geral do Vitória divulgou, através do sítio oficial do clube, que as três candidaturas estavam habilitadas para o acto eleitoral, sem acrescentar mais dados. Uma decisão que foi considerada como estranha e implicou no imediato a tomada de posição desta manhã das duas listas concorrentes à de Miguel Pinto Lisboa, a de António Miguel Cardoso e do já citado Alex Costa, ambas em sintonia perante a hipótese de irregularidades na recolha de assinaturas constantes na lista de Miguel Pinto Lisboa.A polémica está agora nas mãos de Pedro Xavier, que será acompanhado por Emídio Guerreiro e tentará 'apagar o fogo' com a reunião desta tarde, procurando encontrar uma solução de uma forma diplomática e que permita que o ato eleitoral prossiga sem mais entraves.Recorde-se que as eleições decorrem a 5 de março e, além da recandidatura de Miguel Pinto Lisboa, António Miguel Cardoso lidera o movimento 'Mais Vitória' e Alex Costa encabeça a lista 'Sim Vitória'.