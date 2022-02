Eleições no V. Guimarães: negócio Edwards e finanças do clube discutidos pelos candidatos

A questão em torno das finanças do V. Guimarães marcou a primeira parte do debate entre os três candidatos à presidência do clube, António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa, promovido pela Rádio Santiago."Somos realistas e pragmáticos. Vamos entrar para reestrutura, reduzir gorduras, planar a gestão desportiva, provavelmente acabar com os sub-23, redução do número de colaboradores. Entramos e no dia 1 vamos reestruturar. Não estamos aqui para ser simpáticos, mas para pensar no clube. Se tudo tivesse corrido bem eu não estava aqui. Podia ser simpático e dizer que continuava tudo igual. O número de funcionários subiu para 210, a despesa passou de 10 para 22 milhões. Temos de reduzir para reequilibrar. Mas, para reduzir temos de ter uma almofada financeira. Estamos aqui para ser racionais. Vamos ter de pensar que entrou muita gente, com salários muito elevados e podemos reduzir. Temos um acordo assinado com um fundo judaico, israelita, com taxas preferenciais, entre 5 e 7%. Podemos não usar se não for necessário. Em três anos podemos arranjar um fundo americano que pode entrar no capital minoritário, estamos a negociar com dois ou três fundos. O Vitória precisa de mudar. Há dois ou três fundos que querem entrar no Vitória, estou a falar com eles. Vamos arranjar um investidor que fique com uma parte minoritária. Se queremos ter expansão, isso é inevitável. As propostas têm de ir a Assembleia Geral do clube, tudo muito claro e transparente.""O nosso plano passa por resolver os problemas de tesouraria. Temos um plano de contingência, temos de cortar com os custos, que são insuportáveis. Se formos a olhar para as despesas, 80 por cento estão relacionadas com atletas. Os colaboradores não são o foco do problema. Se não tivermos a capacidade de reduzir esses custos com atletas, não vamos equilibrar as contas do Vitória. Isto leva tempo, vai envolver despesa, mas temos de começar a pensar no que é essencial e cortar com o acessório. O essencial é o plano. A injeção de capital é para acabar a época com dignidade. Temos falado com variadíssimos agentes que estão no mercado, não temos nada definido, os parceiros não negoceiam com candidatos. Depois de chegarmos ao Vitória vamos escolher o melhor parceiro. O empréstimo obrigacionista é a médio/longo prazo. Convido as pessoas a ler o nosso programa. Primeiro, queremos criar condições de equilíbrio, para depois avançar com o projecto. É preciso cumprir o plano com a MAF. É importante perceber quando temos de cumprir e o que pode acontecer se não cumprirmos com Mário Ferreira. Primeiro, quereremos cumprir com Mário Ferreira. Acreditamos que a sociedade vimaranense pode ter um papel importante, mas acreditamos na marca Vitória e vamos trazer gente boa para junto do projecto.""Não andamos em ziguezagues, somos a única lista com um plano auto-sustentável para o Vitória. Temos capacidade de gestão para cumprir o plano. Temos um plano que passa também pela redução de custos, que tem de ser direcionada para os profissionais de futebol, não deve afectar os colaboradores na globalidade. Nesta janela reduzimos 2.4 milhões de euros. Os custos com o plantel já estavam a subir antes de entrarmos. Foi inflacionado por algumas medidas que não foram tomadas por nós. Na época 20/21 podíamos ter sido mais prudentes. Temos uma estrutura mais preparada. Não é uma política mercantil. É normal que saiam jogadores no final da época. Temos capacidade de realizar o que está no plano estratégico com um dois atletas. Temos no nosso plantel jogadores com um valor de mercado muito interessante pelo seu potencial de rendimento futuro, que são apetecíveis nos grandes mercados europeus. O nosso compromisso é cumprir com os nossos objectivos. Se for necessário, o Vitória pode aceder a capitais alheios. Mas, entendemos que não é o caminho.""O Sporting diz que adquiriu 100 por cento dos diretos e que o Vitória ficou com 50 por cento de uma futura venda. O Vitória tinha 50 por cento do Marcus Edwards. O que nós fizemos foi negociar com o Tottenham e recebemos os nossos 50 por cento. Os 50 por cento que estão aqui são do Tottenham. Ainda temos direito a 10 por cento de uma futura venda. O parceiro estratégico que pretendemos é para o Vitória. Negoceio para serem parceiros do Vitória, não da minha lista. Se perder as eleições vou transmitir esses contactos a quem as ganhar. Temos negociações com o grupo que detém o Aston Villa, que começaram em 2020. Só fecharemos a operação com o aval dos nossos associados. Estamos em condições de fechar essa parceria em breve.""Em relação a esta carta do investidor do Aston Villa, é uma possível reunião, em Abril, não há aqui acordo nenhum, fala-se apenas de uma reunião estratégica. O Vitória tem de receber todas as entidades. Quinta-feira vem cá um fundo americano e não vou estar a promover isso.""Estamos a perder tempo, não sei se é para trocar jogadores ou know how. O Vitória tem de procurar parceiros. Estamos em campanha, apresentar estes documentos, enfim. Sou do tempo em que se apresentavam jogadores na campanha, depois passou a ser diretores desportivos e agora fala-se fundos. É importante o que pode acontecer se o Vitória não cumprir com a MAF.""O contrato com a MAF não foi mostrado porque tem cláusulas que impedem de ser publicitado. Proximamente estamos a prever efectuar o pagamento das ações da MAF. As tranches que serão devidas serão pagas. Quando? Proximamente. As negociações com o Aston Villa começaram em 2020. Foi feita uma análise às nossas contas para ver o racional do investimento. O facto de ser uma posição minoritária leva a a que as negociações durem mais tempo."