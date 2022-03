Eleições no Vitória: último debate teve Aston Villa e confirmou um Pepa consensual

O último debate entre os três candidatos à presidência do Vitória decorreu esta noite em pleno túnel do Estádio D. Afonso Henriques e em direto na Sport TV+, servindo essencialmente para o esclarecimento final dos sócios do Vitória que este sábado vão exercer o seu direito de voto. As eleições decorrem no Pavilhão Unidade Vimaranense, apresentam-se a sufrágio três listas, encabeçadas por António Miguel Cardoso (Lista A), sócio n.º 4530, Alex Costa (Lista B), sócio n.º 11281, e Miguel Pinto Lisboa (Lista C), sócio n.º 1439.

Há projetos transversais a todas as candidaturas, como se percebeu neste derradeiro ponto de discussão, nomeadamente a tão badalada aposta na formação e o reconhecimento de que Pepa está de ‘pedra e cal’ no comando da equipa, seja qual for o resultado do ato eleitoral deste sábado.

António Miguel Cardoso, candidato da Lista A, frisou ser este o “momento da mudança” e promteu “seguir em frente sem medo”, depois de ter chegado aos 31 por cento de votos nas eleições de 2019.

“Miguel Pinto Lisboa quase triplicou o passivo da SAD, contratou mais de 100 jogadores, seis treinadores e três diretores desportivos e a responsabilidade nunca era da atual direção”, criticou quem já contratou Diogo Boa Alma, ex-Santa Clara, para ser o diretor desportivo.

O candidato de 45 anos registou pretender “recuperar a credibilidade” do Vitória, dizendo claramente que conta com Pepa, mas que o atual treinador “está desamparado e não está a ser protegido pela direção”.

António Miguel Cardoso voltou ainda a criticar o negócio de Tapsoba, dizendo “não entender como é possível Jorge Mendes ainda receber uma comissão de um negócio que já tinha Deco e um agente alemão”, provocando aí a pronta resposta de Miguel Pinto Lisboa.



“Se estivesse atento nas assembleias gerais não precisava ser esclarecido, pois aí foi tudo explicado”, disse o atual presidente, frisando que Jorge Mendes ajudou na renovação do jogador e respetivo aumento da cláusula de rescisão e que isso permitiu ao Vitória “fazer mais de 10 milhões num negócio em que só receberia cinco milhões”.

Alex Costa, antigo jogador e treinador do clube, tenta aos 42 anos cumprir o sonho de chegar à presidência do Vitória, reforçando que o clube “está com problemas financeiros gravíssimos”.

“Queremos recuperar a nossa identidade e este é um passo que damos com firmeza e convicção para estarmos muito mais próximos do que é grandeza da nossa bancada”, declarou Alex Costa, registando que “a Lista C pede mais tempo porque não conseguiu concretizar absolutamente nada”.

“É a altura certa de dizermos a verdade aos sócios que Miguel Pinto Lisboa falhou redondamente como presidente do Vitória, quer no plano desportivo, quer do ponto de vista financeiro. A Lista C continua a cometer o mesmo erro ao contratar pessoas sem a identificação com o Vitória, como Jaime Teixeira”, juntou o antigo jogador e referindo-se ao atual diretor geral do clube.

Alex Costa falou ainda que vai “acrescentar alguém acima” de Flávio Meireles, o seu eleito para diretor desportivo e atualmente suspenso das funções que exercia na presidência de Miguel Pinto Lisboa. “É alguém de quem os vitorianos vão gostar”, prometeu Alex Costa, mas escusando-se a revelar o nome de quem já tem garantido para diretor geral do clube, mas que só vai anunciar após as eleições.

Miguel Pinto Lisboa, que em julho de 2019 foi eleito o 23.º presidente do Vitória com 50,6 por cento dos votos, reconheceu “os erros cometidos” na sua gestão, mas registou a concretização de “quase todas as ideias”, apesar de uma Pandemia que “dificultou muito a tarefa de todos”.

“Queremos continuar a fazer o Vitória crescer e ganhar e apenas uma lista tem confiança que o Vitória é auto sustentável. Sempre assumi as responsabilidades por tudo o que acontece no clube e lembro que o passivo aumentou numa decisão estratégica da direção, mas também é verdade que já reduziu 19 por cento e está hoje abaixo dos 50 milhões de euros”, relatou o atual presidente, lembrando ser normal haver “contratos para além dos mandatos”, que no Vitória são de apenas três anos, isto a propósito das criticas que recebeu pelo facto de ter antecipado as receitas dos direitos das transmissões televisivas.

O candidato de 50 anos apresentou ainda o seu último trunfo da campanha, depois da divulgação pública no início desta semana, confirmando em absoluto “uma parceria estratégica com o Aston Villa que vai permitir capitalizar o crescimento do Vitória”.

“Esta operação estará à disposição das outras listas”, prometeu ainda Miguel Pinto Lisboa, falando de “um negócio para o Vitória”, independentemente de quem for o vencedor das eleições deste sábado.