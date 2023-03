Empresa de agenciamento reclama dívida de mais de 250 mil euros

A empresa brasileira TFM Agency Marketing Esportivo avançou com um processo de execução ordinária contra a SAD do Vitória. Em causa está uma dívida no total de 264.927,79 euros, pelo atraso no pagamento de serviços de intermediação de jogadores.

Este processo já deu entrada no Juízo de Execução de Guimarães no dia 15 deste mês, tendo sido distribuído um dia mais tarde.

No entanto, segundo Record apurou, o departamento jurídico da SAD vitoriana está a desenvolver todos os esforços para que o processo não chegue efetivamente a julgamento. A SAD assume o atraso no pagamento de algumas tranches dos valores acordados com esta empresa brasileira de agenciamento, mas tem revelado a intenção de liquidar as verbas em questão logo que a tesouraria assim o permita.

A TFM Agency Marketing Esportivo esteve envolvida, por exemplo, nas transferências de Felipe Estrella e Geovani Júnior, dois jovens avançados brasileiros que atuam neste momento da equipa B do V. Guimarães.