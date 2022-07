Equipa técnica de Moreno no V. Guimarães ainda não está fechada

A equipa técnica de Moreno Teixeira no V. Guimarães conta com mais quatro elementos, mas ainda não está fechada. O vimaranense vai continuar a trabalhar com os adjuntos Nuno Santos, Rui Cunha, Douglas Jesus e Ricardo Martins.O antigo guarda-redes Nuno Santos, que regressou ao V. Guimarães em 2020 precisamente para trabalhar com Moreno Teixeira, assume o papel de treinador-adjunto. Função partilhada com Rui Cunha, de 29 anos, que tem um trajeto no clube com passagens pelos sub-15, sub-17, sub-23 e equipa B.Por seu turno, Douglas Jesus é o novo treinador de guarda-redes da equipa principal. Depois de ter pendurado as chuteiras, em 2020, o brasileiro, de 39 anos, passou a desempenhar esse cargo na equipa B.Ricardo Martins tem a seu cargo a preparação física. O jovem treinador, de 25 anos, chegou ao Vitória em 2019 para trabalhar nos sub-15 e sub-19, proveniente do Rebordosa. Mais tarde, trabalhou nas equipas sub-23 e B, já com Moreno Teixeira.No entanto, a equipa técnica ainda não está fechada. Nos próximos dias, irá receber mais um elemento para apoiar o vimaranense que sucedeu a Pepa no início desta semana.