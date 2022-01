Estrela Vermelha sonda Óscar Estupiñán

O avançado Óscar Estupiñán é um dos alvos do Estrela Vermelha, de Belgrado, para reforçar o sector ofensivo.De acordo com notícias publicadas na Sérvia, o Estrela Vermelha iniciou os contatos para a contratação do ponta-de-lança colombiano antes do final de 2021. Um processo que terá conhecido desenvolvimentos nos últimos, ainda que os dirigentes do Estrela Vermelha tenham a percepção de que não será fácil garantir o avançado no mercado de Inverno.A SAD do Vitória pretende segurar o avançado até ao final da época. Recorde-se que o contrato de Óscar Estupiñán é válido apenas até Junho, pelo que a Administração liderada por Miguel Pinto Lisboa já apresentou uma proposta de renovação. O facto de haver vários clubes interessados na contratação do jogador leva a que ainda não tenha sido possível chegar a um acordo para a prolongação do contrato.Óscar Estupiñán soma nove golos esta temporada, dois dos quais marcados no último fim-de-semana, no triunfo frente ao Estoril. O colombiano igualou o registo da época passada.