Estupiñan após bisar: «Festejo os golos como se fosse mais um adepto»

Óscar Estupiñan voltou aos golos na última jornada e logo em dose dupla. O avançado colombiano foi crucial na reviravolta do Vitória frente ao Estoril e, por essa razão, foi eleito pelos adeptos o MVP do encontro. Em declarações aos meios vitorianos, o dianteiro revelou-se satisfeito e partilhou até um detalhes curioso."É especial marcar golos e marcar no D. Afonso Henriques, em frente aos nossos adeptos, é especial e importante. Para além disso, foi o 2-1, e senti uma emoção muito grande. O 3-1 também foi muito bom pois em muitas partidas sofremos naquela altura do jogo e sentenciar a partida daquela forma foi o ponto final na história do jogo. Este é o meu quinto ano de ligação ao clube e tenho esse sentimento com o clube, com a cidade e com as pessoas. São cinco anos e não posso festejar de uma forma que seja triste a apagada. Festejo como se fosse mais um adepto", referiu.Com o prémio de melhor em campo nas mãos, Estupiñan assumiu estar feliz pelo reconhecimento dos adeptos. "Foi importante para mim este prémio, obrigado aos adeptos que votaram em mim. Também é importante somar estes três pontos na nossa caminhada, que nos traz muita confiança para continuar a trabalhar e irmos em frente. Estávamos num jogo que sentíamos que estava a nosso favor, mas sofremos aquele golo contra a corrente do jogo, mas continuamos a ir atrás do resultado, à procura do golo e felizmente fizemo-lo. Conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos e já estamos a olhar para o próximo jogo. Em muitos jogos não tivemos essa sorte, e neste jogo começamos assim, pois tivemos lances em que a bola bateu na trave e não entrou, mas este triunfo dá-nos confiança de que estamos no bom caminho e que somos capazes de alcançar os objetivos", frisou.Concorrente direto de Bruno Duarte pelo lugar, Estupiñan tem tido algumas oportunidades para jogar com o brasileiro na frente de ataque. E frente ao Estoril não foi diferente. "Como avançado, trabalho para isso, para ajudar a equipa com golos, com boas exibições, e acho que tem sido fundamental ter o Bruno Duarte também a jogar e a contribuir, pois ajuda a que os dois possamos crescer e dar golos à equipa. Normalmente as dificuldades fazem os grupos crescer e torná-los mais fortes e o nosso é igual. Todos nós trabalhamos para jogar e estarmos prontos quando a oportunidade surge. A verdade é que sou um profissional que se entrega a 100% pelo Vitória e é isso que vou fazer em todos os momentos, seja no treino, seja no jogo. Nem sempre as coisas saem bem, mas a entrega ao jogo tem de estar sempre presente", finalizou.