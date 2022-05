Estupiñán confirma despedida: «Uma parte do meu coração fará sempre parte do Vitória»

Oscar Estupiñán despediu-se, esta quinta-feira, do V. Guimarães. Através de uma mensagem nas redes sociais, através da qual revelou toda a sua gratidão, o avançado aproveitou para agradecer ao clube, embora assuma que esta não é uma decisão fácil."Nunca é fácil tomar a decisão de abandonar um lugar onde fui tão feliz. Foram temporadas maravilhosas, onde dei o melhor de mim, entregando-me em cada treino e tentando devolver em cada jogo, todo o carinho que me deram desde que eu cheguei. Demonstraram-me porque são simplesmente diferentes. É uma paixão que supera os 90 minutos e uma parte do meu coração fará sempre parte do Vitória Sport Clube", começou por escrever o dianteiro, prosseguindo com os agradecimentos."Chegou o momento em que os nossos caminhos se separarão. Sou o jogador que sou, graças a todos vocês e vou vos estar sempre eternamente agradecido. Por isso e por muito mais, quero agradecer a TODOS, por todos estes anos tão bonitos que passei. Aos meus companheiros, ao pessoal do clube e sobretudo ao adeptos do Vitória. Sempre me fizeram sentir especial, e por isso quis escrever estas palavras. Obrigado de coração", acrescentou.Eis a publicação de Estupiñán: