Estupiñan é fã de Luis Díaz: «Honra a nossa bandeira e vai ter uma carreira espetacular»

Luis Díaz é, por estes dias, o nome que mais alto leva a bandeira da Colômbia, pelo que não é de estranhar que seja um exemplo para os compatriotas. Oscar Estupiñan, avançado do Vitória, não é exceção.

“É um exemplo para mim e para os outros colombianos. Saiu jovem e está a fazer um caminho bonito. Quando cá estava, tive a oportunidade de falar com ele e sempre se viu o trabalho e a dedicação dele. Isso ajuda a que o nosso nome como colombianos esteja alto. O Díaz honra a nossa bandeira e vai ter uma carreira espetacular”, disse, à ‘Win Noticias’, da Colômbia.

Até ver, Estupiñan nunca teve oportunidade de jogar do mesmo lado da barricada de Luis Díaz, mas o avançado espera que isso mude rapidamente, de preferência com uma ida à seleção, que é um sonho antigo do avançado do Vitória.

“Eu penso sempre no presente e o presente é o Vitória e o cumprir os objetivos. Mas claro que trabalho todos os dias e sonho com a ida à seleção. É algo com que sonho desde miúdo”, apontou o dianteiro colombiano.

A viver um bom momento a nível individual, Estupiñan está feliz e quer dar continuidade, com o objetivo de levar o Vitória às competições europeias. “Estou muito feliz com o meu momento. O objetivo do Vitória é chegar à Europa. Felizmente tenho conseguido fazer as coisas bem e marcar golos. Estou feliz”, finalizou. *

Cardoso e Pepa já reuniram

António Miguel Cardoso ainda não tomou posse, mas já trabalha. O presidente eleito já reuniu com Pepa, bem como com outros funcionários e dirigentes do Vitória, para além do investidor Mário Ferreira. De resto, António Miguel Cardoso será o presidente efetivo do Vitória a partir de hoje, dado que vai tomar posse pelas 21h30, no Teatro Jordão.