Estupiñan e o golo ao Vizela: «É uma sensação incrível»

Óscar Estupiñan voltou ao onze do Vitória e logo com um golo. Frente ao Vizela, o colombiano fez o segundo tento dos vitorianos e acabou por ser eleito o melhor jogador em campo pelos adeptos.





Em declarações aos meios do clube, o dianteiro passou em revista o lance. "Tudo nasceu de um jogada de triangulação entre o André André, Edwards e Rafa Soares, em que o Rafa cruzou e consegui ganhar vantagem sobre o central e colocar a bola, de cabeça, ao segundo poste", lembrou, explicando a felicidade de marcar em casa."É uma sensação incrível porque há muito tempo que não jogava com os adeptos e marcar um golo, em casa, é sempre muito especial, é único, não se consegue explicar. O golo é uma parte fundamental para mim enquanto avançado, que nos dá confiança e regularidade. O treinador pediu-me que estivesse em todos os momentos preparado para combater com os centrais, ajudar a equipa, como sempre ter um bom jogo, fazer muitos movimentos e foi um jogo em que nos deu os três pontos", contou."Temos jogadores muito importantes, os alas que temos, todos eles têm características diferentes, uns são melhores nos cruzamentos, outros são muito bons no um para um e creio que para nós, como avançados, tudo nos ajuda para fazer uma boa época e que a equipa possa conseguir muitos golos e fazer uma época fantástica", acrescentou ainda.