Excedentários inscritos na reta final

O V. Guimarães inscreveu os excedentários do seu plantel na Liga em cima do fecho do mercado. Na última atualização, os vitorianos incluíram os nomes de Zie Ouattara, Nicolas Tié, Denis Poah, David Luís e Mikel Agu.





Este é um procedimento comum em vários clubes, uma vez que os jogadores, mesmo sendo opções para os seus técnicos, não podem ser privados de exercer a a sua profissão e, assim, têm de ser inscritos nas competições.