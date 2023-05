'Exigimos Respeito': adeptos do V. Guimarães promovem manifestação antes do jogo com o Vizela

Adeptos do V. Guimarães criaram o 'Movimento Pela Justiça da Verdade' e pretendem organizar, no domingo, uma manifestação no Largo do Toural, no centro da cidade, a escassas centenas de metros do D. Afonso Henriques.Com o slogan 'Exigimos Respeito', os adeptos vimaranenses questionam se "é justa" a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que optou por arquivar o caso Al Musrati, não dando assim provimento à queixa apresentada pelo SAD liderada por António Miguel Cardoso.A manifestação terá lugar no domingo, no Largo do Toural, pelas 16 horas, ou seja, duas horas antes da partida com o vizinho Vizela, da 31ª jornada da Liga, que terá lugar no Estádio D. Afonso Henriques.