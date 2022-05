Fenerbahçe interessado na contratação de Abdul Mumin

O Fenerbahçe poderá avançar para a contratação de Abdul Mumin. De acordo com informações publicadas pela imprensa turca, o Fenerbahçe referenciou o jogador do V. Guimarães como um dos substitutos ideais para o sul-coreano Kim Min-Jae, uma das figuras da equipa.O Fenerbahçe prepara-se para vender Kim Min-Jae no mercado de verão, uma vez que o defesa-central é cobiçado por vários clubes europeus. E para ocupar a vaga que ficará em aberto estará interessado na contratação de Abdul Mumin. De resto, segundo alguns meios de comunicação da Turquia, o Fenerbahçe já terá mesmo reunido com o empresário de Abdul Mumin, uma vez que pretende fechar a contratação do vitoriano o mais cedo possível.A terminar a segunda época no Vitória, Abdul Mumin é um dos jogadores mais valorizados no plantel de Pepa. O jovem ganês cumpriu 29 jogos naquela que foi a sua segunda época em Guimarães, depois de ter sido recrutado ao Nordsjaelland, da Dinamarca, no verão de 2020.