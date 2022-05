Fenerbahçe pensa avançar por Mumin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Fenerbahçe poderá avançar para a contratação de Abdul Mumin. De acordo com informações publicadas pela imprensa turca, o emblema de Istambul referenciou o jogador do V. Guimarães e já terá reunido com o agente. Noutra nota, Óscar Estupiñán pode estar na iminência de se estrear na seleção da Colômbia, segundo informações divulgadas naquele país.