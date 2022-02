Finanças do Vitória: o que separa António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa

A situação financeira do Vitória tem sido um dos pontos mais abordados por António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa ao longo de toda a campanha para as eleições de dia 5. Este sábado, no primeiro debate entre os três, transmitido pela Rádio Fundação em parceria com o 'Mais Guimarães', o tema voltou a estar em cima da mesa, gerando um primeiro momento quente."Em 2019, a SAD gastava 11 milhões, o ano passado 16 e este ano 20. Duplicámos os custos com pessoal. Isto em ano de pandemia, em que devíamos retrair. O que prometemos e temos apalavrado é, se necessário no curto-médio prazo haver apoio financeiro, temo-lo fechado. Temos aqui o contrato. A almofada é de 20 milhões. Está tudo fechado, assinado. Não há nenhuma dúvida. Está aqui para ser mostrado. Taxa de juro de 5 a 7%. Se há coisa que eu sou é sério. Tenho ouvido falar que o Miguel Pinto Lisboa tem linhas de crédito onde for preciso. Não percebo por que precisamos de adiantamento de capital, seja de publicidade, seja de contratos de televisão. Porque não pagamos a fornecedores e alguns andam nervosos. Não percebo por que é que isso anda a acontecer. Se fosse fácil aceder a essas linhas, já estaria resolvido. É preciso reestruturar desde o dia 1, reduzir numa série de despesas e o que achamos é que provavelmente numa fase inicial vamos precisar de protecção, mas a ideia é reestruturar, baixar os custos para que o Vitória possa ser rentável.""A situação financeira que o Vitória vive é grave, preocupante e quem olhar com olhos de ver e tiver seriedade intelectual para analisar os números, percebe que o Vitória vive um momento difícil. As contas foram apresentadas na SAD há meses atrás e provam isso. As contas que chegaram do primeiro semestre reforçam que este é o caminho errado e, por isso, decidimos apresentar um plano detalhado. Vitória vive crise de tesouraria tremenda. Ontem, o presidente falava em linhas de crédito e há um ano falávamos de antecipar receitas televisivas. Tudo isso a visar o défice de tesouraria. Do outro lado temos uma lista que apresenta ideias, almofadas financeiras, é um ponto comum. Temos de ser sério e o Vitória vive tempos difíceis. Para combater esse problema, apresentamos injecção de capital de 5M€, para acabarmos a época e cumprir com todos. Essa operação é exactamente igual ao que o Miguel Pinto Lisboa tem feito e ao que António Miguel Cardoso propõe. É uma situação com parceiros. Não há novidade aqui. A novidade é que detalhamos o número e há quem defina o número através de uma baliza quase infinita. Depois, temos o que me parece mais importante, que é um plano de contingência. O que nos diferencia é que somos mais rigorosos. É importante os associados perceberem que nos comprometemos a apresentar este plano em assembleia geral. o que o António Miguel Cardoso é mais dívida. O que o António quer é resolver o problema estrutural com dívida. Nós temos um programa faseado, que quer resolver o problema de tesouraria com dívida numa fase inicial. Mas a solução tem de estar aliada a um projeto desportivo.""A teoria do caos connosco não colhe. Nós entendemos que a pandemia provocou alguns constrangimentos na indústria de futebol. Para não alienarmos os ativos principais, optámos por situações que passaram por um empréstimo obrigacionista, que é o que outras listas propõem. Fizemos isso num momento de dificuldade. O Vitória apresentou contas negativos, mas também sabemos que o processo contabilístico nas SAD’s. Há ativos avaliados em valor zero. Em termos financeiros, apresentámos um plano de trabalho a médio-prazo que prevê que o Vitória possa atingir as suas metas de equilíbrio económico-financeiro e de resultados desportivos. O que propomos é cumprir com essas metas. No primeiro momento, após o primeiro semestre, realizámos o que estava previsto. Tornámos o impossível, possível. Temos capacidade para executar o plano e garantir o futuro do Vitória. É o único plano que não tem por base capital alheio. Há parceiros disponíveis, mas entendo que temos o nível de apoio necessário e que podemos organicamente resolver os problemas."